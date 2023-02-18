Leandro Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Lozano 19 Aralık 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Nicolás Lozano Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Lozano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Leandro Lozano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Lozano'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2019 yılında Boston River

2 Şubat 2022 yılında Nacional

31 Aralık 2022 yılında Boston River

2 Ocak 2023 yılında Nacional

Leandro Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Lozano şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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