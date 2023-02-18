İgnacio Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Ramirez 1 Şubat 1997 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ignacio Ramírez Polero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Ramirez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. İgnacio Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Ramirez'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignacioramirez9/

İgnacio Ramirezboyu ve yaşı kaç

İgnacio Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnacio Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Liverpool FC

31 Ağu 2021 yılında Saint-Étienne

18 Ocak 2022 yılında Liverpool FC

20 Ocak 2022 yılında Nacional

31 Aralık 2022 yılında Liverpool FC

2 Ocak 2023 yılında Nacional

İgnacio Ramirez kimdir

İgnacio Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Ramirez şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Ascencio de Mercedes (-2010), Sud América de Mercedes (2010-2011), Liverpool FC Montevideo (-12/2015)

İgnacio Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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İgnacio Ramirez nereli

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