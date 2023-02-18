Federico Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Martinez 28 Şubat 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Andrés Martínez Berroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Federico Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Martinez'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedemart07/

Federico Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Federico Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool FC

30 Ocak 2020 yılında Rosario Central

4 Ekim 2020 yılında Liverpool FC

5 Ekim 2020 yılında Independiente

22 Şubat 2021 yılında Liverpool FC

1 Ocak 2022 yılında León

2 Ocak 2023 yılında Nacional

31 Aralık 2023 yılında León

Federico Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Martinez şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Federico Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Las Flores, El Zorzal, Defensor Sporting, Liverpool FC Montevideo (2010-2015)

Uruguay takımında 22 numaralı formasıyla 10 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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