Franco Fagundez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Fagundez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Fagundez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Fagundez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Fagundez 19 Temmuz 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Franco Misael Fagúndez Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Fagundez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Fagundez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Franco Fagundez'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Fagundez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Fagundez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franco Fagundez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Fagundez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Danubio U19

15 Ocak 2020 yılında Nacional B

1 Temmuz 2021 yılında Nacional

Franco Fagundez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Fagundez şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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