Emmanuel Gigliotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Gigliotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Gigliotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Gigliotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Gigliotti 20 Mayıs 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Gigliotti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Emmanuel Gigliotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Gigliotti'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Gigliotti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emmanuelgigliotti87/

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Emmanuel Gigliotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Gigliotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emmanuel Gigliotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Gigliotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Argentinos II

1 Haziran 2008 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2008 yılında All Boys

30 Haziran 2009 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2009 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2010 yılında Novara

1 Ocak 2011 yılında All Boys

30 Haziran 2011 yılında Novara

1 Temmuz 2011 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2012 yılında Novara

20 Temmuz 2012 yılında CA Colón

30 Haziran 2013 yılında Novara

17 Temmuz 2013 yılında Boca Juniors

27 Şubat 2015 yılında CQ Lifan

15 Temmuz 2015 yılında Boca Juniors

16 Temmuz 2015 yılında CQ Lifan

22 Şubat 2017 yılında Independiente

2 Ocak 2019 yılında Toluca

14 Temmuz 2020 yılında León

30 Haziran 2021 yılında Toluca

1 Temmuz 2021 yılında León

19 Ocak 2022 yılında Nacional

Emmanuel Gigliotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Gigliotti şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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