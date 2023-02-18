Sergio Rochet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Rochet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Rochet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Rochet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Rochet 23 Mart 1993 tarihinde Nueva Palmira şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Rochet Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Rochet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Sergio Rochet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sergio Rochet'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Rochet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Rochet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Rochet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Rochet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2014 yılında AZ Alkmaar

27 Temmuz 2017 yılında Sivasspor

1 Temmuz 2019 yılında Nacional

Sergio Rochet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Rochet şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergio Rochet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC

Uruguay takımında 23 numaralı formasıyla 28 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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