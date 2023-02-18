Alfonso Trezza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Trezza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Trezza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Trezza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Trezza 22 Haziran 1999 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Alfonso Trezza Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Trezza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Alfonso Trezza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alfonso Trezza'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfonso Trezza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfonso Trezza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfonso Trezza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Trezza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Nacional

Alfonso Trezza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Trezza şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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