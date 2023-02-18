Daniel Bocanegra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bocanegra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bocanegra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bocanegra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bocanegra 23 Nisan 1987 tarihinde Purificación şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Eduardo Bocanegra Ortiz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bocanegra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Bocanegra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Bocanegra'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Bocanegra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Bocanegra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Bocanegra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bocanegra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2010 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2011 yılında Academia FC

30 Haziran 2011 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2012 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Nacional

15 Ocak 2020 yılında Libertad

10 Ocak 2023 yılında Nacional

Daniel Bocanegra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bocanegra şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Bocanegra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 15 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.