Diego Zabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Zabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Zabala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Zabala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Zabala 19 Eylül 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Martín Zabala Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Zabala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Diego Zabala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Zabala'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Zabala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Zabala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Zabala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Zabala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Racing Club

4 Şubat 2016 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2017 yılında Racing Club

21 Temmuz 2017 yılında CA Unión

1 Temmuz 2019 yılında Rosario Central

4 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Nacional

Diego Zabala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Zabala şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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