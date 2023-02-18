Christian Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Almeida 25 Aralık 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Christian Andrés Almeida Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Almeida Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Christian Almeida, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Almeida'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Liverpool FC

18 Ocak 2018 yılında Defensa

21 Ocak 2019 yılında Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Defensa

1 Temmuz 2019 yılında Belgrano

13 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz

16 Ekim 2020 yılında Liverpool FC

9 Nisan 2021 yılında Nacional

Christian Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Almeida şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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