Facundo Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Machado 19 Ocak 2004 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Machado Campos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Machado Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Neira yapmaktadır. Facundo Machado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Machado'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Facundo Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Nacional

Facundo Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Machado şuan Club Nacional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Facundo Machado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional

Uruguay U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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