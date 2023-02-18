Fabian Noguera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Noguera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Noguera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Noguera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Noguera 20 Mart 1993 tarihinde Ramos Mejía şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Ariel Noguera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Noguera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Fabian Noguera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabian Noguera'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Noguera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/noguerafabian32

Fabian Noguera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Noguera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabian Noguera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Noguera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2012 yılında Banfield

2 Temmuz 2016 yılında Santos FC

23 Ocak 2018 yılında Estudiantes

31 Aralık 2018 yılında Santos FC

21 Ocak 2019 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2019 yılında Santos FC

21 Ağu 2019 yılında Ponferradina

30 Temmuz 2020 yılında Santos FC

2 Şubat 2021 yılında Estudiantes

10 Ocak 2023 yılında Nacional

Fabian Noguera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Noguera şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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