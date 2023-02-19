Juan Valero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Valero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Valero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Valero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Valero 7 Mayıs 1999 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Valero Ordonez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Valero Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Valero, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Valero'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Valero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Valero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Valero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Valero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Santander

Juan Valero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Valero şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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