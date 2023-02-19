Julian Castano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Castano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Castano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Castano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Castano 2 Temmuz 2002 tarihinde Cimitarra şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julian Andrés Castaño Fontecha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Castano Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Castano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Julian Castano'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Castano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Castano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Castano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Castano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Castano şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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