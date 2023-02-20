Kahlid Al Dubaysh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kahlid Al Dubaysh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kahlid Al Dubaysh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kahlid Al Dubaysh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kahlid Al Dubaysh 27 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da خالد حسين الدبيش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kahlid Al Dubaysh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Kahlid Al Dubaysh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kahlid Al Dubaysh'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kahlid Al Dubaysh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kahlid Al Dubaysh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kahlid Al Dubaysh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kahlid Al Dubaysh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2018 yılında Shoalah

19 Temmuz 2019 yılında Al-Adalah FC

4 Ekim 2020 yılında Al-Shabab

30 Ocak 2022 yılında Damac FC

Kahlid Al Dubaysh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kahlid Al Dubaysh şuan Damac FC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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