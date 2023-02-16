Kayon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayon 7 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kayon Henrique dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BPM yapmaktadır. Kayon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kayon'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kayon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kayon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kayon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2023 yılında Náutico

Kayon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayon şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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