Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan 3 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Nathan de Jesus Lourenço şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Nathan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nathan'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Fluminense U20

6 Ocak 2023 yılında Náutico

30 Kasım 2023 yılında Fluminense U20

Nathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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