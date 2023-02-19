Kevin Sarmiento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Sarmiento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Sarmiento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Sarmiento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Sarmiento 24 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Andrés Chico Sarmiento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Sarmiento Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Sarmiento, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin Sarmiento'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Sarmiento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Sarmiento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Sarmiento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Sarmiento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Sarmiento şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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