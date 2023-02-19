Kleyverson Viloria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kleyverson Viloria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kleyverson Viloria kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kleyverson Viloria ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kleyverson Viloria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kleyverson Viloria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kleyverson Viloria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kleyverson Viloria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kleyverson Viloria 25 Ocak 2002 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur.  Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kleyverson Steven Viloria de Las Salas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kleyverson Viloria Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kleyverson Viloria, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kleyverson Viloria'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kleyverson Viloriaboyu ve yaşı kaç

Kleyverson Viloria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kleyverson Viloria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Kleyverson Viloria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kleyverson Viloria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Kleyverson Viloria kimdir

Kleyverson Viloria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kleyverson Viloria şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kleyverson Viloria nereli

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