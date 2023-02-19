Kliver Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kliver Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kliver Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kliver Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kliver Moreno 9 Ağu 2000 tarihinde Barrancabermeja şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kliver Exney Moreno Robles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kliver Moreno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Kliver Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kliver Moreno'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kliver Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kliver Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kliver Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kliver Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Millonarios

Kliver Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kliver Moreno şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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