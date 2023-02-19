Leonardo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Castro 14 Haziran 1992 tarihinde Tambo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Fabio Castro Loaiza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Castro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Leonardo Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Castro'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Pereira

1 Ocak 2016 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2022 yılında Pereira

1 Ocak 2023 yılında Millonarios

Leonardo Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Castro şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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