Oscar Vanegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Vanegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Vanegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Vanegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Vanegas 7 Mayıs 1996 tarihinde Sincelejo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Luis Vanegas Zúñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Vanegas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Oscar Vanegas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Vanegas'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Vanegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Vanegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Vanegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Vanegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Real Santander

1 Ocak 2018 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2020 yılında Patriotas

1 Temmuz 2021 yılında Toluca

15 Temmuz 2022 yılında Millonarios

Oscar Vanegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Vanegas şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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