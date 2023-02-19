Fernando Uribe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Uribe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Uribe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Uribe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Uribe 1 Ocak 1988 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Uribe Hincapié şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Uribe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Uribe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Uribe'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Uribe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Uribe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Uribe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Uribe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Cortuluá

1 Ocak 2009 yılında Pereira

1 Ocak 2010 yılında Once Caldas

1 Ocak 2011 yılında Chievo Verona

23 Temmuz 2012 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2014 yılında Millonarios

30 Haziran 2015 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2015 yılında Toluca

16 Temmuz 2018 yılında Flamengo

30 Mayıs 2019 yılında Santos FC

21 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2021 yılında Millonarios

1 Ocak 2022 yılında Junior FC

1 Ocak 2023 yılında Millonarios

Fernando Uribe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Uribe şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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