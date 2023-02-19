İsrael Alba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Alba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsrael Alba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsrael Alba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsrael Alba 6 Mayıs 1995 tarihinde Manizales şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Israel Alba Marín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsrael Alba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. İsrael Alba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsrael Alba'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsrael Alba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsrael Alba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsrael Alba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsrael Alba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Once Caldas

1 Ocak 2016 yılında Leones FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Once Caldas

1 Ocak 2019 yılında Patriotas

1 Ocak 2020 yılında Jaguares FC

3 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

2 Temmuz 2022 yılında Millonarios

İsrael Alba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsrael Alba şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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