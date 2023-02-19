Juan Carlos Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Pereira 8 Şubat 1993 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Pereira Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Pereira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Juan Carlos Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Pereira'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jpereira_33/

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Juan Carlos Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Carlos Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Carlos Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Depor Aguablanca FC

31 Aralık 2015 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2016 yılında Orsomarso SC

1 Temmuz 2016 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2017 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2020 yılında Millonarios

Juan Carlos Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Pereira şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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