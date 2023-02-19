Andres Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Murillo 4 Ocak 1996 tarihinde Zarzal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Murillo Segura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Murillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Andres Murillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Andres Murillo'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2016 yılında Santos Laguna

30 Haziran 2017 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında CD La Equidad

1 Mart 2021 yılında Millonarios

Andres Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Murillo şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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