Dewar Victoria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dewar Victoria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dewar Victoria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dewar Victoria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dewar Victoria 19 Mart 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dewar Steven Victoria Palacios şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dewar Victoria Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gahayr Sports yapmaktadır. Dewar Victoria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dewar Victoria'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dewar Victoria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dewar Victoria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dewar Victoria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dewar Victoria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Millonarios

Dewar Victoria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dewar Victoria şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.