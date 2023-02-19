David Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Silva 13 Aralık 1986 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Macalister Silva Mosquera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Silva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. David Silva'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidms06/

David Silvaboyu ve yaşı kaç

David Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Millonarios

1 Temmuz 2007 yılında Pereira

31 Aralık 2007 yılında Millonarios

1 Ocak 2009 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2011 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2012 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2015 yılında Millonarios

David Silva kimdir

David Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Silva şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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David Silva nereli

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