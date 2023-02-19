Jader Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jader Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jader Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jader Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jader Valencia 15 Kasım 1999 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jader Andrés Valencia Mena şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jader Valencia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Jader Valencia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jader Valencia'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jader Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jader Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jader Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jader Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2017 yılında Millonarios

24 Temmuz 2019 yılında RC Lens B

20 Ocak 2021 yılında Millonarios

Jader Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jader Valencia şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.