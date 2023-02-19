Jorge Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Arias 13 Kasım 1992 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Enrique Arias de la Hoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Arias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLD SPORTS MANAGEMENT SAS yapmaktadır. Jorge Arias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Arias'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Indep. Medellín

15 Ocak 2016 yılında Junior FC

30 Haziran 2016 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2018 yılında Junior FC

1 Temmuz 2018 yılında Olimpia

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

11 Ocak 2022 yılında Junior FC

11 Ocak 2023 yılında Millonarios

Jorge Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Arias şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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