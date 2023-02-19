Camilo Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Romero 21 Haziran 2001 tarihinde Mahates şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andrés Romero Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Romero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Romero, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Camilo Romero'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Millonarios

Camilo Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Romero şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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