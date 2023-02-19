Daniel Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Giraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Giraldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Giraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Giraldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Giraldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Giraldo 1 Temmuz 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Eduardo Giraldo Cárdenas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Giraldo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Giraldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Giraldo'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Giraldoboyu ve yaşı kaç

Daniel Giraldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Giraldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Giraldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Giraldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2014 yılında Olhanense

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

8 Ağu 2021 yılında Millonarios

1 Ocak 2022 yılında Junior FC

1 Ocak 2023 yılında Millonarios

Daniel Giraldo kimdir

Daniel Giraldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Giraldo şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Daniel Giraldo nereli

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