Ricardo Rosales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Rosales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Rosales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Rosales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Rosales 31 Ocak 2001 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Enrique Rosales Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Rosales Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DTSoccerAgency yapmaktadır. Ricardo Rosales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Rosales'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Rosales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Rosales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Rosales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Rosales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Millonarios

Ricardo Rosales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Rosales şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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