Luis Carlos Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Carlos Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Carlos Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Carlos Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Carlos Ruiz 8 Ocak 1987 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Carlos Ruiz Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Carlos Ruiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Luis Carlos Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Carlos Ruiz'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Carlos Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luiscarlosruiz.27

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Luis Carlos Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Carlos Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Carlos Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Carlos Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Junior FC

4 Temmuz 2014 yılında Atl. Nacional

22 Temmuz 2016 yılında Sport Recife

31 Aralık 2016 yılında Atl. Nacional

12 Ocak 2018 yılında Junior FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2021 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2022 yılında Millonarios

Luis Carlos Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Carlos Ruiz şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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