Alvaro Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Montero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Montero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Montero 29 Mart 1995 tarihinde El Molino şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro David Montero Perales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Montero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Montero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Montero'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Montero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Montero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alvaro Montero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Montero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında San Lorenzo

1 Şubat 2017 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2018 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2022 yılında Millonarios

Alvaro Montero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Montero şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Alvaro Montero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 1 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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