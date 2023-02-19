Omar Bertel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bertel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Bertel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Bertel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Bertel 9 Eylül 1996 tarihinde Montelibano şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Omar Andrés Bertel Vergara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Bertel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Omar Bertel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Omar Bertel'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Bertel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Bertel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar Bertel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Bertel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Millonarios

Omar Bertel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Bertel şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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