Edgar Guerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Guerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Guerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Guerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Guerra 9 Mart 2001 tarihinde Becerril şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Andrés Guerra Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Guerra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Edgar Guerra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Edgar Guerra'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Guerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Guerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Guerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Guerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Millonarios

Edgar Guerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Guerra şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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