Alex Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Moreno 25 Ocak 2002 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Fernando Moreno Paz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Moreno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Moreno'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Millonarios

Alex Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Moreno şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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