Yuber Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuber Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuber Quinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuber Quinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuber Quinones 8 Ekim 2002 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jarrinson Yuber Quiñones Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuber Quinones Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuber Quinones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuber Quinones'nin Millonarios FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuber Quinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuber Quinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuber Quinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuber Quinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Millonarios

Yuber Quinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuber Quinones şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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