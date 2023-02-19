Daniel Catano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Catano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Catano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Catano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Catano 17 Ocak 1992 tarihinde Bello şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Felipe Cataño Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Catano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Daniel Catano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Catano'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Catano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Catano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Catano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Catano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Pasto

20 Haziran 2017 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2018 yılında Deportes Tolima

14 Temmuz 2022 yılında Millonarios

Daniel Catano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Catano şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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