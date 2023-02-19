Stiven Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiven Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiven Vega 22 Mayıs 1998 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Stiven Vega Londoño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiven Vega Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Stiven Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Stiven Vega'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Stiven Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiven Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stiven Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiven Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Millonarios

5 Ocak 2018 yılında Valledupar

30 Haziran 2018 yılında Millonarios

Stiven Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiven Vega şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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