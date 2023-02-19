Oscar Cortes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Cortes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Cortes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Cortes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Cortes 3 Aralık 2003 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Manuel Cortés Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Cortes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Oscar Cortes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Cortes'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oscar Cortes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Cortes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Cortes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Cortes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Millonarios U20

1 Ocak 2022 yılında Millonarios

Oscar Cortes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Cortes şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Cortes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

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