Larry Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Larry Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Larry Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Larry Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Larry Vasquez 19 Eylül 1992 tarihinde El Zulia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya,Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Larry Vásquez Ortega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Larry Vasquez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Larry Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Larry Vasquez'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Larry Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Larry Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Larry Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Larry Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2013 yılında Patriotas

5 Eylül 2017 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2018 yılında CD América

31 Aralık 2018 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2019 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2019 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2020 yılında Junior FC

6 Ocak 2022 yılında Millonarios

Larry Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Larry Vasquez şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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