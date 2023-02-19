Elvis Perlaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Perlaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Perlaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Perlaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Perlaza 7 Mart 1989 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Yohan Perlaza Lara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Perlaza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Elvis Perlaza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Elvis Perlaza'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvis Perlaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Perlaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvis Perlaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Perlaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2006 yılında Envigado

1 Ocak 2010 yılında Millonarios

1 Ocak 2011 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2014 yılında Fortaleza FC

1 Temmuz 2014 yılında Atlético Huila

15 Ocak 2016 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2017 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2018 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2020 yılında Millonarios

Elvis Perlaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Perlaza şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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