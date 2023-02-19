Juan Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Moreno 18 Temmuz 1999 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Esteban Moreno Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Moreno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Moreno'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Millonarios

Juan Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Moreno şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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