Andres Llinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Llinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Llinas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Llinas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Llinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Llinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Llinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Llinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Llinas 23 Temmuz 1997 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Llinás Montejo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Llinas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Andres Llinas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Andres Llinas'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andres Llinasboyu ve yaşı kaç

Andres Llinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Llinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Llinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Llinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Valledupar

31 Aralık 2018 yılında Millonarios U20

1 Ocak 2019 yılında Millonarios

Andres Llinas kimdir

Andres Llinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Llinas şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Andres Llinas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 3 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Andres Llinas nereli

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