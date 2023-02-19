Juan Pablo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Pablo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Pablo Vargas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Pablo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Vargas 6 Haziran 1995 tarihinde Grecia şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Vargas Campos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Vargas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMR SG yapmaktadır. Juan Pablo Vargas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Millonarios FC futbol takımında oynamaktadır. Millonarios FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Vargas'nin Millonarios FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jpvargas95

Juan Pablo Vargasboyu ve yaşı kaç

Juan Pablo Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında LD Alajuelense

1 Temmuz 2014 yılında Alajuelense U20

16 Ocak 2015 yılında LD Alajuelense

1 Temmuz 2016 yılında Jacó Rays

2 Temmuz 2016 yılında Belén FC

30 Haziran 2017 yılında Jacó Rays

1 Temmuz 2017 yılında Herediano

1 Ağu 2018 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2019 yılında Herediano

3 Ocak 2020 yılında Millonarios

31 Aralık 2020 yılında Herediano

1 Ocak 2021 yılında Millonarios

Juan Pablo Vargas kimdir

Juan Pablo Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Vargas şuan Millonarios FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Juan Pablo Vargas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosta Rika takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Juan Pablo Vargas nereli

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