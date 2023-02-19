Luis Escorcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Escorcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Escorcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Escorcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Escorcia 7 Ocak 2004 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Escorcia Urieta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Escorcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Luis Escorcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Luis Escorcia'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Escorcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Escorcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Escorcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Escorcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Escorcia şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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