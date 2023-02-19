Luis Geronimo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Geronimo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Geronimo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Geronimo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Geronimo 27 Ocak 2003 tarihinde Puerto Colombia şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Geronimo Rivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Geronimo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Geronimo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Luis Geronimo'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Geronimo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Geronimo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Geronimo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Geronimo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Geronimo şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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