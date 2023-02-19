Maicol Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicol Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicol Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maicol Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maicol Valencia 24 Temmuz 2004 tarihinde Guachene şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Maicol Edud Valencia Ambuila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maicol Valencia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maicol Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maicol Valencia'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maicol Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maicol Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maicol Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maicol Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Valledupar

Maicol Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maicol Valencia şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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